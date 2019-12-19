رياضة | عاجل.. الأهلي يستعيد لاعبه قبل مواجهة الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يستعيد لاعبه قبل مواجهة الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستعادة خدمات عمرو السولية لاعب وسط الفريق، خلال مباراة الاتحاد السكندري، والمقرر إقامتها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري العام.

ويغيب السولية، عن مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، اليوم على ملعب المكس، بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة، ويخضع لبرنامج علاجي، من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الإسماعيلي اليوم الخميس 19 من شهر ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد الاسماعيلي :-

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وسوف تقام المباراة بين النادي الأهلي وفريق الاسماعيلي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

وكان النادي الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز بصعوبة على حساب فريق حرس الحدود بالجولة الماضية بنتيجة هدف نظيف أحرزه عمرو السولية في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، بينما حقق أيضاً فريق الإسماعيلي فوزا هاما على فريق مصر بنتيجة هدف نظيف.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي والاسماعيلي :-

1- الأهلي 18 نقطة.

2- الاتحاد 17 نقطة.

3- المقاولون العرب 16 نقطة.

4- الزمالك 13 نقطة.

5- سموحة 13 نقطة.

6- الاسماعيلي 13 نقطة.

7- بيراميدز 12 نقطة.

8- الإنتاج الحربي 11 نقطة.

9- حرس الحدود 10 نقاط.

10- إنبي 10 نقاط.

11- طنطا 8 نقاط.

12- المصري 7 نقاط.

13- طلائع الجيش 7 نقاط.

14- مصر المقاصة 7 نقاط.

15- الجونة 7 نقاط.

16- مصر 7 نقاط.

17- وادي دجلة 6 نقاط.

18- اسوان 5 نقاط.