رياضة | تعرف على تقييم لاعبي برشلونة في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تقييم لاعبي برشلونة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي بدون أهداف موقعة الكلاسيكو والتي جمعت برشلونة بغريمه ريال مدريد مساء أمس الأربعاء على ملعب "كامب نو" في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وعلى الرغم من الفرص الخطيرة التي شهدتها المباراة والسيطرة التي كانت الغلبة فيها لصالح ريال مدريد إلا أن نتيجة التعادل كانت لها الكلمة العليا.

ونشرت تقارير صحفية في إسبانيا صباح اليوم الخميس تقييم لاعيي فريق برشلونة عقب التعادل في مباراة الأمس أمام الغريم ريال مدريد.

واحتل الثنائي ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه أعلى درجة تقييم بعدما جاء الثنائي في المركز الأول بـ7 درجات من 10 فيما احتل باقي لاعبو فريق برشلونة المركز الثاني بعدما حصلوا على 5 درجات فقط.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدروي الإسباني "الليجا" برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.