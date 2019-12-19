رياضة | إصابة قوية تضرب نجم ريال مدريد بعد موقعة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة قوية تضرب نجم ريال مدريد بعد موقعة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد، لإصابة قوية عقب نهاية كلاسيكو الكامب نو أمام برشلونة، والتي انتهت بالتعادل السلبي أمس الأربعاء في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع العاشر بالدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة ‘‘أس‘‘ الإسبانية، أن سيرجيو راموس غادر الكامب نو وهو يعرج بسبب إصابته على مستوى الكاحل الأيسر.

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وتابعت الصحيفة، أن راموس في بداية مباراة الكلاسيكو تعرض لالتواء في كاحله الأيسر، لكنه تحمل الألم وأكمل الـ90 دقيقة كاملة.

وأكملت الصحيفة، أن زيدان لاحظ المشكلة الجسدية التي عانى منها راموس، ولذلك طلب من إيدير ميليتاو القيام بعمليات الإحماء، لكن راموس رفض الخروج من أجل منع هجوم البارسا من التسجيل، وغادر الملعب بعد انتهاء المباراة مع ضمادة على الكاحل وهو يعرج بشكل واضح.