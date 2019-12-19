رياضة | الأهلي ضد الإسماعيلي.. الأحمر يتفوق على الدراويش تاريخياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ضد الإسماعيلي.. الأحمر يتفوق على الدراويش تاريخياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اختبارًا صعبًا اليوم الخميس، وذلك عندما يواجه نظيره الإسماعيلي في السابعة والنصف مساءً على ستاد المكس في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الفريق الأحمر لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز السابع على التوالي، في المقابل فإن الدراويش يرغبون في تحقيق الفوز الثالث على التوالي والتقدم خطوة في جدول ترتيب الدوري.

وعلى مدار تاريخ كلا الفريقين فإن كفة الأهلي هي الأرجح، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير :-



– التقى الفريقان في بطولة الدوري الممتاز في 115 مباراة ويتفوق الأهلي في تاريخ لقاءات الفريقين بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 59 مباراة وكان التعادل حاضرًا في 34 مباراة، فيما حقق الإسماعيلي الفوز في 22 مباراة. – التقى الفريقان في بطولة الدوري الممتاز في 115 مباراة ويتفوق الأهلي في تاريخ لقاءات الفريقين بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 59 مباراة وكان التعادل حاضرًا في 34 مباراة، فيما حقق الإسماعيلي الفوز في 22 مباراة. – نجح نجوم الأهلي في تسجيل 168 هدفًا في شباك الإسماعيلي ويُعد أحمد مكاوي، مهاجم الأهلي الأسبق، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك الدراويش بينما كان وليد أزارو ، آخر لاعب من الاهلي يسجل في شباك الدراويش في مباراة الدور الثاني من دوري الموسم الماضي. Advertisements



– استقبلت شباك الأهلي 94 هدفًا من الإسماعيلي على مدار تاريخ لقاءات الفريقين، وكان كريم بامبو آخر لاعب من الاسماعيلي يسجل في شباك الأهلي.



– الأهلي نجح في الخروج بشباكه نظيفة أمام الإسماعيلي في 55 مباراة، بينما لم ينجح خط هجوم الأهلي في زيارة شباك الإسماعيلي في 24 مباراة.



– أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 8-صفر، في 1957- 1958، وهي المباراة التي أقيمت بالقاهرة وشهدت تسجيل الراحل صالح سليم 7 أهداف في تلك المباراة مسجلا رقمًا قياسيًا في تاريخ الدوري على مدار أكثر من 60 عامًا، وعاد الأهلي ليحقق الفوز بنتيجة 6-صفر في مناسبتين، في الإسماعيلية الأولى في موسم 1996-1997، وعاد ليكرر النتيجة ذاتها في موسم 2004-2005.



– التعادل الأكبر في تاريخ لقاءات الفريقين كان بنتيجة 4-4 في موسم 2001-2002.



– الهداف التاريخي للقاءات الفريقين هو صالح سليم وأحمد مكاوي، لاعبا الأهلي، بعدما نجح كلاهما في تسجيل 10 أهداف في شباك الإسماعيلي.