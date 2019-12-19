رياضة | الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

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بدأ مسئولو النادي الأهلي في تكثيف المفاوضات مع محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة، تمهيدا لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى المارد الأحمر لتدعيم صفوف الفريق بلاعب وسط مميز، في ظل معاناة الفريق من أزمة قوية بسبب الإصابات التي تعرض لها الثنائي محمد محمود وحمدي فتحي وتأكد غياب الثنائي حتى نهاية الموسم.

ويعد لاعب دجلة على رأس أولويات الزمالك الفنية في الفترة المقبلة، حيث كان يخطط الفارس الأبيض لضم اللاعب في الصيف الماضي ولكن إدارة دجلة رفضت.

ويخطط الأهلي لاستغلال علاقته القوية بماجد سامي مالك الفريق الدجلاوي، من أجل ضم عبد العاطي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.