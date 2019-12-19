رياضة | رسميا.. ليفربول يعلن تعاقده مع تاكومي مينامينو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ليفربول يعلن تعاقده مع تاكومي مينامينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي تعاقده رسميًا مع الياباني تاكومي مينامينو قادمًا من نادي ريد بول سالزبورج النمساوي.

وكشف النادي الإنجليزي عبر حسابه بموقع التواصل تويتر عن تعاقده مع اللاعب الياباني قائلا :"نؤكد على أنه تم التوصل مع نادي سالزبورج النمساوي لضم تاكومي مينامينو".

وسيكون تاكومي مينامينو أول الصفقات التي يتعاقد معها ليفربول لدعم صفوف الريدز بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

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ولفت تاكومي مينامينو الأنظار إليه مع فريق سالزبورج النمساوي في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مما جعله محط اهتمام العديد من الأندية، لينجح ليفربول في الحصول على خدماته رسميًا.

وقال تاكومي مينامينو عقب تعاقده مع ليفربول :"لقد كان حلمًا، حلم أن أصبح لاعب لليفربول. وأنا متحمس للغاية أن هذه اللحظة أصبحت حقيقة. لم أعتقد مطلقًا أنني سأكون قادرًا على اللعب في هذا النادي وأنا سعيد حقًا بهذا الأمر. أنا أتطلع إلى ذلك".

وأضاف :"اللعب في البريميرليج كان أحد أهدافي. أعتقد أن هذا هو الدوري الأكبر في العالم. كنت أفكر أنه إذا تطورت مسيرتي كلاعب كرة قدم بسلاسة، يومًا ما سأكون قادرًا على اللعب في البريميرليج".