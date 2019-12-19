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رياضة | أبرز عناوين الصحف الإسبانية عقب تعادل برشلونة وريال مدريد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز عناوين الصحف الإسبانية عقب تعادل وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على كلاسيكو الأرض والذي جمع برشلونة بضيفه ، مساء أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة "الليجا".

وعنونت صحيفة "الماركا" على غلافها الرئيسي :"مدريد لا يُنهي عملًا عظيمًا".

وأضافت :"الأداء الأبيض لا يُكافَئ سوى بنقطةٍ تُبقي ترتيب الليغا على ما هو عليه".

وتابعت :"مدريد يُطالب بركلتي جزاء لصالح فاران: "تصرف الـ VAR في كلتا اللُعبتين يُثير القلق".

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أما صحيفة "الآس" فعنونت :"تسونامي أبيض بلا أهداف وبلا VAR".

وأضافت :"مدريد يتفوق في كلاسيكو بلا حوادث في أرض الملعب، وهيرنانديز لم يرى ركلتي جزاء واضحتان لصالح فاران".

فيما عنونت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" :"القتال الملغي - ريال 0 برشلونة 0".

وأضافت :"حضور برشلونة كان مخيب للآمال نوعًا ما على استاد كامب نو- كانت هناك فرص محققه للتسجيل لم يتم استغلالها".

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