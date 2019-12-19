رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم أبناء بنى سويف خلال 9 جولات بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم أبناء بنى سويف خلال 9 جولات بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بثوب فنى وإداري جديد شكلا ومضموناً، يعكف مجلس إدارة نادى بنى سويف على الاستمرار فى مشوار حلم الصعود للدورى الممتاز، خاصة كون الفريق السويفى أحد أهم الفرق التى كانت قاب قوسين أو أدنى من الصعود لدورى الاضواء والشهرة بالموسم الماضى .

بنى سويف الرياضى المشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى، بدأ الإعداد للموسم الحالى بإقامة معسكرين بمنتجع الاسيوطى والإسكندرية، وخلال فترة إعداد الفريق خاض الفريق ما يقرب من 20 مباراة ودية مع أندية مختلفة وسط تدعيم صفوف الفريق بالعديد بالعديد من اللاعبين بمراكز مختلفة .

بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي لعب حتى الآن 9 مباريات نجح فى تحقيق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وحيدة .

وتمثلت نتائج بنى سويف فى تحقيق فوز بالاسبوع الاول امام شبان قنا برباعية نظيفة ثم الفوز أمام سوهاج بهدف نظيف بملعب استاد سوهاج الرياضى وبثنائية نظيفة أمام المنيا الرياضى بملعب استاد بنى سويف الرياضى والخسارة بهدف نظيف أمام الالمونيوم بنجع حمادى وتعادل سلبيا أمام بترول اسيوط بعقر داره ثم تحقيق فوز بنتيجة 1/2 أمام الإعلاميين وفوز بنتيجة 1/2 أمام ديروط بملعبه والفوز أمام الفيوم بهدف نظيف أمام الفيوم ثم التعادل السلبي بمباراته الاخيرة امام شقيقه تليفونات بنى سويف .

وخلال 9 جولات نجح لاعبي بنى سويف فى إحراز 12 هدف فيما اهتزت شباكه الفريق السويفى ثلاث مرات .

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ويخوض الفريق السويفى تحديات كبيرة خلال الجولات القادمة خاصة عندما يستضيف البنك الأهلى بقيادة عيد مرازيق وصيف المجموعة بملعب استاد بنى سويف الرياضى وهى المواجهة التى تعتبر إشارة الصعود لاحد الفريقان كون الفارق الرقمى بينهم نقطتين فقط ، وعقب مباراة البنك الأهلى يحل بنى سويف ضيفا على طهطا الرياضى الطامح للهروب من القاع .

ويستهل الفريق السويفى الدور الثانى من البطولة بمواجهة قوية أمام شبان قنا المكافح بعقر داره ثم يستضيف سوهاج المتحفز بقيادة نبيل محمود بملعب استاد بنى سويف ثم مواجهة المنيا بعقر داره .

وتعتبر مباريات بنى سويف خلال الفترة القادمة مصيرية بمشوار الفريق الطامح للصعود للدورى الممتاز خاصة فى ظل قلة الفارق فى النقاط ما بين بنى سويف المتصدر وتليفونات بنى سويف الذى يحتل المركز الخامس بالمجموعة لخمس نقاط وهو ما يشير إلى استمرار المنافسة حتى الآن بين فرق بنى سويف والبنك الأهلى وشبان مسلمين قنا والالمونيوم وتليفونات بنى سويف .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد صلاح إداريا وعلى جاد مسؤول قيد وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي وياسر التونى مدير الكرة ومحمد الواضح مشرفا على الكرة .

ويحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 20 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.