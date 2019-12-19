رياضة | صحف إسبانيا تتغني بنجم برشلونة في الكلاسيكو رغم التعادل أمام الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحف إسبانيا تتغني بنجم برشلونة في الكلاسيكو رغم التعادل أمام الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نال الدولي الإسباني جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة إشادة كبيرة من جانب بعض الصحف في إسبانيا بعد مستواه في مباراة الأمس أمام ريال مدريد بكلاسيكو الأرض.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة الكلاسيكو التي جمعت برشلونة بغريمه ريال مدريد مساء أمس الأربعاء على ملعب "كامب نو" في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وأشادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية والقريبة من برشلونة بمستوى جيرارد بيكيه في المباراة ووصفته بأنه نقطة قوة البارسا في الكلاسيكو.

وأضافت الصحيفة بأن أداء رائع من بيكيه في الكلاسيكو أمس جعل البارسا يخرج متعادلا، وتجنب الخسارة في كامب نو، وخاصة في الهدف الذي أنقذه من على خط المرمى، وحد في كثير من الكرات الرأسية خطورة لاعبي ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع الإسباني دائما ما يبرز في الكلاسيكو ويقدم مستويات مميزة وهو ما ظهر في مباراة الأمس.