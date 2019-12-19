اونلاين | مشاهدة مباراة أهلي جدة وضمك بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع أهلي جدة ضد ضمك

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مشاهدة مباراة أهلي جدة وضمك بث مباشر بدون توقف يستضيف ملعب الملك عبدالله الدولي بالمملكة العربية السعودية، مباراة قوية تجمع بين أهلي جدة ضد ضمك، بمنافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة أهلي جدة وضمك اليوم الخميس

مشاهدة مباراة أهلي جدة وضمك ويسعى الراقي بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط تساعده في الحفاظ على منافسته للصدارة أملا في سقوط منافسه النصر أمام العدالة، بنفس الجولة.

مشاهدة مباراة أهلي جدة وضمك ويحتل أهلي جدة المركز الرابع برصيد 20 يتواجد ضمك في المركز الخامس عشر والأخير برصيد 7 نقاط فقط، حيث يطمح لتحقيق الفوز والهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني.

موعد مباراة أهلي جدة وضمك بالدوري السعودي

مشاهدة مباراة أهلي جدة وضمك بث مباشر أهلي جدة وتُقام مباراة أهلي جدة ضد ضمك ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي فى تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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مشاهدة مباراة أهلي جدة وضمك | القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة وضمك بالدوري السعودي

مشاهدة مباراة أهلي جدة وضمك ومن المقرر أن تُذاع مباراة أهلي جدة وضمك، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على قناة السعودية الرياضية ksa sport 1 HD.

ومن المنتظر أن يدخل جروس المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيل مكون من.

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: عبد الله حسون، عبد الباسط هندي، محمد الخبراني، سعيد المولد.

خط الوسط: الفس سارنتش، جوزيف دي سوزا، يوسف البلايلي، تافاريس، عبد الفتاح عسيري.

خط الهجوم: عمر السومه.