اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر ON SPORT أهداف الأهلي والاسماعيلي اليوم

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يلا كورة تابع البث الحي المباشر لمباراة النادي الاهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر مع فريق الإسماعيلي اليوم الخميس 19 من شهر ديسمبر YALA LIVE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORA ONLINE.

يحتضن استاد نادي حرس الحدود بضاحية المكس بالأسكندرية، مواجهة الجولة التاسعة في الدوري المصري الممتاز، بين فريقي الأهلي والإسماعيلي.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في استمرار سلسلة الإنتصارات المتتالية منذ بداية الموسم، وتعزيز صدارة المارد الأحمر في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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ودائماً ما تشهد لقاءات الأهلي والإسماعيلي متعة كبيرة بين الفريقين، بغض النظر عن موقع الفريقين في جدول الدوري، أو الحالة الفنية للفريقين، فهي تعد القمة الثانية للكرة المصرية، بعد قمة الأهلي والزمالك.

ويزخر سجل الفريقين بالعديد من المباريات القوية، ودائماً ما يكونا فرسي رهان الدوري في أكثر مواسم الدوري الممتاز إثارة وندية، يكفي أنهما طرفي أفضل مباراة في تاريخ الكرة المصرية وهي مباراة الدور الثاني من موسم 2001/2002 التي انتهت بنتيجة 4-4.

ودائما ما تكون المباريات الفاصلة في تحديد بطل الدوري بين القلعة الحمراء والدراويش، ويلقي لكم لفجر الرياضي الضوء على تلك المباريات من خلال التقرير التالي.