اونلاين | أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الأهلي beIN LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الأهلي beIN LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الأهلي كورة ستار شاهد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم KOORA GOAL، مباراة منتظرة بين الأهلي والإسماعيلي ببطولة الدوري المصري، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي والإسماعيلي YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الإسماعيلي والأهلي YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي اليوم KOORA STAR، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة للمباراة بين الأهلي والإسماعيلي KOORA STAR، يستضيف ملعب المكس بالأسكندرية مباراة الأهلي والإسماعيلي YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA GOAL.

يحتضن استاد نادي حرس الحدود بضاحية المكس بالأسكندرية، مواجهة الجولة التاسعة في الدوري المصري الممتاز، بين فريقي الأهلي والإسماعيلي.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في استمرار سلسلة الإنتصارات المتتالية منذ بداية الموسم، وتعزيز صدارة المارد الأحمر في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

ودائماً ما تشهد لقاءات الأهلي والإسماعيلي متعة كبيرة بين الفريقين، بغض النظر عن موقع الفريقين في جدول الدوري، أو الحالة الفنية للفريقين، فهي تعد القمة الثانية للكرة المصرية، بعد قمة الأهلي والزمالك.

ويزخر سجل الفريقين بالعديد من المباريات القوية، ودائماً ما يكونا فرسي رهان الدوري في أكثر مواسم الدوري الممتاز إثارة وندية، يكفي أنهما طرفي أفضل مباراة في تاريخ الكرة المصرية وهي مباراة الدور الثاني من موسم 2001/2002 التي انتهت بنتيجة 4-4.

ودائما ما تكون المباريات الفاصلة في تحديد بطل الدوري بين القلعة الحمراء والدراويش، ويلقي لكم لفجر الرياضي الضوء على تلك المباريات من خلال التقرير التالي.