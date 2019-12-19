اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش النصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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مشاهدة النصر والعدالة بث مباشر مباراة النصر والعدالة يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بقيادة البرتغالي فيتوريا المدير الفني، للنزول ضيفًا على فريق العدالة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ويسعى النصر بقيادة مدربه، لتحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث، والانفراد بصدارة الدوري السعودية واستغلال غياب الهلال، عن المنافسة بسبب مشاركته في نهائيات كأس العالم.

موعد مباراة النصر والعدالة بالدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والعدالة وتُقام مباراة النصر والعدالة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي فى تمام الرابعة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة بالدوري السعودي

ومن المقرر أن تُذاع مباراة العدالة ضد النصر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على قناة السعودية الرياضية ksa sport 1 HD بتعليق جعفر الصليح.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بقيادة البرتغالي فيتوريا المدير الفني، للنزول ضيفًا على فريق العدالة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ويسعى النصر بقيادة مدربه، لتحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث، والانفراد بصدارة الدوري السعودية واستغلال غياب الهلال، عن المنافسة بسبب مشاركته في نهائيات كأس العالم.

موعد مباراة النصر والعدالة بالدوري السعودي

وتُقام مباراة النصر والعدالة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي فى تمام الرابعة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة بالدوري السعودي

ومن المقرر أن تُذاع مباراة العدالة ضد النصر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على قناة السعودية الرياضية ksa sport 1 HD بتعليق جعفر الصليح.

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ترتيب النصر والعدالة بالدوري السعودي

ويحتل النصر المركز الأول ببطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة بينما يحتل العدالة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

ومن المنتظر أن يدخل فيتوريا المدير الفني للنصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: سلطان الغانم- مايكون- عبدالله مادو- عوض خميس.

الوسط: الدوسري - بيتروس - نور الدين أمرابط – جوليانو - أحمد موسى.

ترتيب النصر والعدالة بالدوري السعودي

ويحتل النصر المركز الأول ببطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة بينما يحتل العدالة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

ومن المنتظر أن يدخل فيتوريا المدير الفني للنصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: سلطان الغانم- مايكون- عبدالله مادو- عوض خميس.

الوسط: الدوسري - بيتروس - نور الدين أمرابط – جوليانو - أحمد موسى.