اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف الاهلي رابط مباراة الأهلي

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بث مباشر الاسماعيلي والا يستعد نادي اتحاد جدة السعودي لمواجهة نظيره نادي الفيحاء اليوم الخميس 19 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاهلي وستلعب مباراة نادي اتحاد جدة ضد نظيره نادي الفيحاء اليوم في بطولة الدوري السعودي الممتاز في تمام الساعة الثانية وربع مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثالثة وربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاهلي وستذاع مباراة نادي اتحاد جدة ضد نظيره نادي الفيحاء اليوم في بطولة الدوري مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاهلي السعودي الممتاز على قناة "،السعودية الرياضية 1" بتعليق سمير المعيرفي.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الفيحاء اليوم في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يدخل نادي اتحاد جدة مواجهة نادي الفيحاء اليوم في بطولة الدوري السعودي بتشكيل مكون من:

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في حراسة المرمى : فواز القرني

في خط الدفاع : حمدان الشمراني – مروان دا كوستا –عبدالله العمار– عبدالله العمار

في خط الوسط : عبدالعزيز علي البيشي – كريم الأحمدي – عبد الله المالكي

في الهجوم : ايميليانو فيشيو – روماريو ريكاردو دا سيلفا – اليكساندر بريوفيتش

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاهلي يتواجد نادي الفيحاء في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي اتحاد جدة في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن.