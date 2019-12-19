اونلاين | يلا شوت YALLA saudi مشاهدة مباراة النصر ضد العدلة بث مباشر رابط ماتش النصر Watch Online الاسطورة PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت YALLA saudi مشاهدة مباراة النصر ضد العدلة بث مباشر رابط ماتش النصر Watch Online الاسطورة PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول الكروي بنادي النصر لخوض مباراة قوية ضد العدالة مساء يوم الخميس القادم وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة نادي النصر القادمة والقنوات الناقلة

ويلعب نادي النصر ضد العدالة يوم الخميس 19 ديسمبر على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي وذلك في تمام الساعة الـ4:35 بتوقيت مدينة القاهرة والـ5:35 بتوقيت مكة المكرمة والـ6:35 بتوقيت أبو ظبي.

Advertisements

وكان نادي النصر في مباراته الماضية قد حقق الفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف حيثُ سجل عبدالفتاح آدم والوسط البرازيلي جوليانو ثنائية العالمي في شباك سكري القصيم.

ويطمح نادي النصر للوصول للنقطة 26 في صدارة الدوري السعودي وتوسيع الفارق مع الهلال صاحب المركز الثالث بـ20 نقطة والذي لديه مباراتين مؤجلتين من الجولتين العاشرة والحادية عشر بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

بينما يحاول نادي العدالة الخروج من كبوته فبالرغم من البداية القوية له هذا الموسم وخطف تعادل إيجابي أمام الأهلي 1-1 بالجولة الأولى إلا أن الفريق انخفض مستواه كثيراً حتى هبط للمركز الرابع عشر بـ8 نقاط.

وسيتم نقل مباراة النصر والعدالة في الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين عبر البث المباشر والحي على قناة السعودية الرياضية ksa sport 1 HD بتعليق جعفر الصليح.