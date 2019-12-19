اونلاين | كورة لايف super AHLI مشاهدة مباراة الاهلى وضمك بث مباشر يلا شوت الاهلى won يوتيوب لايف مباراة KSA SPORT

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يلتقي فريقا الأهلي السعودي وضمك، غدا الخميس 19، ضمن مباريات الأسبوع الـ12 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

موعد مباراة الأهلي السعودي وضمك والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الأهلي السعودي وضمك على ملعب "الجوهرة المشعة" في الساعة 6:50 مساء، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قناة KSA SPODTS HD 1 بتعليق بلال علام.

ويأتي الأهلي في جدول ترتيب "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" في المركز الرابع برصيد 20 نقطة، أما فريق ضمك صاحب المركز الـ15 والأخير بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط.