اونلاين | «يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر KSA 1 LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش النصر جودة متعددة NOW

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مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر النصر والعدالة يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بقيادة البرتغالي فيتوريا المدير الفني، للنزول ضيفًا على فريق العدالة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر النصر والعدالة، ويسعى النصر بقيادة مدربه، لتحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث، والانفراد بصدارة الدوري السعودية واستغلال غياب الهلال، عن المنافسة بسبب مشاركته في نهائيات كأس العالم.

موعد مباراة النصر والعدالة بالدوري السعودي | مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر النصر والعدالة

مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر النصر والعدالة وتُقام مباراة النصر والعدالة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي فى تمام الرابعة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة بالدوري السعودي

ومن المقرر أن تُذاع مباراة العدالة ضد النصر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على قناة السعودية الرياضية ksa sport 1 HD بتعليق جعفر الصليح، مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر النصر والعدالة

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ترتيب النصر والعدالة بالدوري السعودي

ويحتل النصر المركز الأول ببطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة بينما يحتل العدالة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

ومن المنتظر أن يدخل فيتوريا المدير الفني للنصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: سلطان الغانم- مايكون- عبدالله مادو- عوض خميس.

الوسط: الدوسري - بيتروس - نور الدين أمرابط – جوليانو - أحمد موسى.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.