وفقة فنية.. «اللي اتلسع من شوربة مونتيري ينفخ في زبادي فلامنجو» يا كلوب 

الخميس 19 ديسمبر 2019

مثل اعتاد عليه المصريون في ترديده "اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي" ويطبقها يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي خلال مواجهة فلامنجو البرازيلي القادمة في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019 المُقامة حاليا بقطر .



لا المغامرة شعار كلوب أمام فلامنجو البرازيلي

خالف يورجن كلوب توقعات الجميع في تشكيل الريدز الذي واجه مونتيري المكسيكي في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بالأمس ، حيث بدأ الألماني بتشكيل مكون من :_

حراسة المرمى:_ أليسون بيكر

خط الدفاع :_ ميلنر ، غوميز ، هندرسون ، روبيرتسون

خط الوسط :_لالانا ، كيتا ، تشامبرلين

خط الهجوم :_ صلاح ، شاكيري ، أوريغي

وتوقع محللو وجماهير الريدز أن يبدأ كلوب بالقوة الهجومية المتمثلة في الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمنيو بالإضافة إلى الدفع بجوردان هندرسون لاعب الوسط الإنجليزي في موقع قلب الدفاع على حساب فيرجيل فان دايك، صخرة الدفاع الهولندية الذي غاب بسبب المرض.

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عانى ليفربول في مباراة نصف النهائي أمام مونتيري المكسيكي من عدم وجود فعالية هجومية على مرمى الفريق المكسيكي وهوا ما ذهب باللقاء إلى التعادل الإيجابي إلى انتهاء الوقت الأصلي ولكن تغييرات الألماني بنزول الثنائي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمنيو أحدثت الفارق في تأهل الريدز إلى نهائي كأس العالم للأندية ، ويستعرض موقع الخليج 365 لمتابعيه الكرام فيما يلي أسباب تجعل المدرب الألماني قد لا يغامر أمام فلامنجو في النهائي :

1- درس مونتيري المكسيكي

درس مونتيري المكسيكي لن ينساه كلوب قبل مواجهة فريق فلامنجو البرازيلي في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية ، حيث قرر الألماني الدفع بمثلث هجومي مختلف تواجد فيه محمد صلاح إلى جانب شاكيري وأوريغي وهوا ما لم يحقق المراد بتسجيل أهداف ليفربول في المباراة التي شهدت تسجيل هدف وحيد في الدقيقة الحادية عشر عن طريق نابي كيتا من تمريرة محمد صلاح حتى انقضاء الوقت الأصلي كان ليفربول في وضع محرج تهديفا إلى أنقذ الثنائي الهجومي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمنيو موقف كلوب الهجومي في الربع الأخير للمباراة حيث أحدث الثنائي فعالية هجومية كبيرة على مرمي الفريق المكسيكي بالإضافة إلى محمد صلاح الذي بدأ كرة هدف التأهل بعد مهاراة وسرعة فائقتين وتمرير للظهير أرنولد الذي مرر الكرة بدوره للقناص البرازيلي فيرمنيو الذي أودعها الشباك في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة .

2-قوة فلامنجو الهجومية وغياب فان دايك المحتمل

خصم ليفربول الإنجليزي هذه المرة لن يكون بالصيد السهل يا كلوب ، حيث يمتلك فلامنجو خط هجومي قوي تهديفيا مكون من " القناص جابرييل باربوسا ، برونو هنريكي ، أراسكايتا و ريبيرو " سجل خلال موسم 2019 عدد 79 من الأهداف وهوا ما يبعث جرس انذار للألماني خاصة مع احتمالية غياب قائد الدفاع الهولندي فان دايك بسبب المرض الذي حرمه من المشاركة في مباراة مونتيري ، لذا يدرك كلوب جيدا أهمية الدفع بعناصر الدفاع الأساسية لتأمين مرمى بيكر وكذلك الدفع بعناصر الهجوم الأساسية لتعويض أية أهداف يُحتمل استقبالها خلال مواجهة السبت المقبل.

3- نهائي كأس العالم للأندية

وصول ليفربول للمباراة النهائية واقترابه خطوة من تحقيق ثلاثية موسم 2019 قد يجعل الألماين لا يغامر في التشكيل أمام فلامنجو البرازيلي ، حيث تآمل جماهير الريدز في إستقبال المونديال العالمي بعد غياب بدأ من عام 2005 وكذلك رغبة نجوم الفريق في حصد اللقب العالمي أمثال محمد صلاح وساديو ماني حيث يتنافس الثنائي على الألقاب المحلية على مستوي لقب هداف الدوري الانجليزي الذي تقاسماه الموسم الماضي وكذلك لقب الأفضل في العالم وبالطبع فوز ليفربول بالبطولة سترفع أسهم الجناحين في الفوز بالألقاب الفردية للموسم الكروي الحالي.

موعد مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية

ومن المقرر إقامة مباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية بين ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا ضد فريق فلامنجو البرازيلى بطل كأس ليبرتادروس في السادسة والنصف من مساء السبت المقبل بتوقيت مكة المكرمة ، السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد خليفة الدولي.