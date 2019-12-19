شكرا لقرائتكم عصام مرعي : تركي آل الشيخ سبب تراجع الزمالك والأبيض يحتاج مدير كرة قوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري عصام مرعي المدرب العام السابق لنادي الزمالك، أن غياب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية أحد الأسباب الرئيسية لتراجع مستوي الفريق الأبيض خلال الموسم الحالي.

وقال عصام مرعي في تصريحات لقناة "تايم سبورتس" أن الموسم الحالي شهد اختلاف كبير داخل الزمالك لأسباب عديدة بعضها له علاقة بالناحية التسويقية وكذلك غياب تركي آل الشيخ عن دعم النادي مؤخرا.

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أضاف المدرب العام السابق للزمالك :"الزمالك استفاد كثيرا الموسم الماضي بعد بيع بعض اللاعبين لنادي بيراميدز بقيمة قاربت 100 مليون جنيه عكس الموسم الحالي الذى شهد تأخر فى سداد عقود اللاعبين وكذلك أزمة تسريبا العقود".

وشدد عصام مرعي على حاجة الزمالك لتواجد مدير كرة قوي خلال الفترة الحالية وكذلك تحديد أهداف الموسم فى ظل المطالبة الجماهيرية بتحقيق لقب الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 13 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب حاليًا.