شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك السابق يكشف سبب أزمة فرجاني ساسي ويؤكد : الحل عند الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث عصام مرعى المدرب العام السابق لنادي الزمالك عن أسباب أزمة التونسى فرجانى ساسى لاعب خط الوسط بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالي.

أكد عصام مرعى فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت" أن أداء فرجانى ساسى مع الزمالك الموسم الماضى كان جيد للغاية وتسبب فى تحقيق شعبية جارفة للاعب التونسي وسط جماهير القلعة البيضاء ولكن الموسم الحالي شهد تراجع كبير فى مستواه الفني، قائلاً : "يوجد مشكلة لدي فرجاني ساسى ويجيب على إدارة نادي الزمالك حلها سريعا لأنه غير قادر على اللعب بشكل جيد وكذلك التدريب وما يؤكد ذلك ظهوره بشكل مختلف مع منتخب تونس حيث يؤدى وفقا لمستواه الطبيعى".

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وشدد مدرب الزمالك السابق، أن جهاز الكرة عليه حل أزمة فرجاني ساسي ليعود لمستواه المعهود لأنه لاعب محترف وإذا انتهت أزماته يمكن محاسبته وقتها على التقصير بل وذبحه بالعقوبات ولكن عدم علاج الأزمة من الأساس يؤدى لخسارة الزمالك لاعب مهم.

وشهد الموسم الحالي تعرض فرجاني ساسي لانتقادات لاذعة من جانب الجماهير البيضاء خاصة بعد هزيمة الزمالك أمام طلائع الجيش فى الدوري المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى مباراة شهدت تراجع كبير لمستوي اللاعب التونسي الدولي.