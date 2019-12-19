شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك السابق لـ"تايم سبورت": ساسى مش عايز يلعب ولازم نحل مشكلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام مرعى المدرب العام السابق للزمالك كواليس الأزمة التى يعانى منها التونسى فرجانى ساسى لاعب خط وسط الزمالك.

وقال عصام مرعى، فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامى يحيى حمزة، "أداء فرجانى ساسى مع الزمالك الموسم الماضى كان ملهم وحقق شعبية جارفة وسط جماهير القلعة البيضاء لكن مستواه اتبدل هذا الموسم ".

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ويضيف المدرب العام السابق للزمالك "ساسى عنده مشكلة ولازم إدارة الزمالك تحلها لأنه مش عايز يلعب ولا بيتدرب كويس ولا بيتمرن كويس، وأداؤه مع منتخب تونس مختلف تماماً يظهر بمستواه الطبيعى" .

وتابع عصام مرعى "لازم جهاز الكرة يحل مشكلة ساسى حتى يعود لمستواه فهو لاعب محترف وتقيل بلغة الكرة وإذا حلت كل مشاكله وقتها نستطيع محاسبته على التقصير بل نذبحه بعقوبات الكرة المعروفة ولكن تأخير علاج مشكلته يدفع الزمالك لخسارة لاعب مهم".

فرجاني ساسي لاقى انتقادات كبيرة خلال الساعات الأخيرة بعد هزيمة الزمالك أمام طلائع الجيش فى الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما ظهر ساسي بمستوى متراجع.