شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لـ فتحى غدا يحدد موعد عودته للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لفحص طبى غدا الجمعة لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية. وأكد الجهاز الطبى أن اللاعب اشتكى من آلام فى الركبة عقب مباراة حرس الحدود الأخيرة فى الدورى الممتاز، وخاض تدريبات علاجية لمدة 3 أيام، غاب خلالها عن المران الجماعى للفريق. وتحسم نتيجة الفحص موقف اللاعب من مباراة الاثنين المقبل فى الدورى الممتاز، وكذلك موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية. وكان الجهاز الفنى قد استبعد أحمد فتحى لاعب وسط الفريق من لقاء الإسماعيليى الذى سيقام فى السابعة والنصف من مساء اليوم باستاد المكس بالإسكندرية فى الجولة الثامن من الدورى الممتاز.

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