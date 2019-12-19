الزمالك يودع مستحقات اللاعبين فى الحسابات البنكية قبل موقعة سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام القائم بأعمال المدير المالى لفريق الزمالك، بإيداع مستحقات كل لاعب فى الحسابات البنكية الخاصة بهم، قبل مواجهة سموحة، التى ستقام غداً الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن إيداع مستحقات لكل لاعب فى حسابه البنكى بناءً على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى الذى أكد للاعبين على صرف 10 ملايين جنيه مقسمة على جميع اللاعبين كجزء من المستحقات الخاصة بهم مطالبهم بضرورة تصحيح المسار فى مواجهة الغد.
وكان الزمالك قد تعرض للخسارة مؤخراً أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
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