انت الان تتابع بوتين: قرار الوادا بحظر روسيا أربع سنوات "غير مبرر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن منع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) بلاده من المشاركات الرياضية الدولية لمدة أربع سنوات بسبب المنشطات لم يكن له ما يبرره.
وأضاف، خلال حديثه في مؤتمر صحفي سنوي، أن الإيقاف يجب أن يكون على أساس فردي وليس جماعي وأن القرار كان سياسيا وليس عادلا.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: قرار الوادا بحظر روسيا أربع سنوات "غير مبرر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.