انت الان تتابع بوتين: قرار الوادا بحظر روسيا أربع سنوات "غير مبرر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن منع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) بلاده من المشاركات الرياضية الدولية لمدة أربع سنوات بسبب المنشطات لم يكن له ما يبرره.

وأضاف، خلال حديثه في مؤتمر صحفي سنوي، أن الإيقاف يجب أن يكون على أساس فردي وليس جماعي وأن القرار كان سياسيا وليس عادلا.