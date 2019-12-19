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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلان يقطع إعارة ريبيتش ويعيده لناديه السابق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
ينتظر ميلان الإيطالي إنهاء إعارة الجناح الدولي الكرواتي أنتي ريبيتش في يناير المقبل، وإعادته مرة أخرى لنادي السابق فرانكفورت.
وأشارت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، عبر الصحفي "نيكولو شيريا" أن ريبيتش سيعود لفرانكفورت في يناير المقبل، بعد فترة مخيبة للغاية مع نادي ميلان.
وفشل الدولي الكرواتي في حجز مكان أساسي في تشكيلة الروسونيري هذا الموسم سواء مع المدرب السابق ماركو جيامباولو أو المدرب الحالي ستيفانو بيولي.
وانضم ريبيتش للميلان هذا الموسم على سببيل الإعارة، مع خيار الشراء مقابل مبلغ 25 مليون يورو، وفي المقابل انتقل لاعب ميلان السابق أندريه سيلفا لفرانكفورت، حيث يعاني هو الآخر من حجز مكان أساسي.
وتألق ريبيتش في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، حيث احتل المركز الثاني رفقة منتخب بلاده خلف فرنسا.
ولعب ريبيتش ما مجموعه 178 دقيقة هذا الموسم، دون تسجيل أو صناعة أي هدف.
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