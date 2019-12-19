شكرا لقرائتكم أحمد فتحى يخضع لفحص طبى غدا لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب اشتكى من آلام في الركبة عقب مباراة حرس الحدود الأخيرة في الدوري الممتاز، وخاض تدريبات علاجية لمدة 3 أيام، غاب خلالها عن المران الجماعي للفريق.
وتحسم نتيجة الفحص موقف اللاعب من مباراة الاثنين المقبل في الدوري الممتاز، وكذلك موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.
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