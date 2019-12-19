اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يدرس زيادة العنصر النسائى فى تشكيل مجلس الجبلاية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس زيادة العنصر النسائى فى تشكيل مجلس الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، زيادة العنصر النسائى فى تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وذلك خلال تعديلات اللائحة الخاصة بانتخابات الجبلاية المقرر إجرائها عقب نهاية مدة المجلس المؤقت الحالى.

وقرر مسئولو الجبلاية، على وجود 2 من العنصر النسائى فى مجلس الإدارة، على أن يتكون مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم من 9 أفراد وليس 11 كما كان معمولا به.

Advertisements

جدير بالذكر أن سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، اجتمعت بمسئولى الجبلاية منذ أيام لمناقشة عددًا من الأمور منها تعديلات اللائحة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يدرس زيادة العنصر النسائى فى تشكيل مجلس الجبلاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا