اتحاد الكرة يدرس زيادة العنصر النسائى فى تشكيل مجلس الجبلاية

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جدة - عمرو شويل يدرس اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، زيادة العنصر النسائى فى تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وذلك خلال تعديلات اللائحة الخاصة بانتخابات الجبلاية المقرر إجرائها عقب نهاية مدة المجلس المؤقت الحالى.
وقرر مسئولو الجبلاية، على وجود 2 من العنصر النسائى فى مجلس الإدارة، على أن يتكون مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم من 9 أفراد وليس 11 كما كان معمولا به.
جدير بالذكر أن سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، اجتمعت بمسئولى الجبلاية منذ أيام لمناقشة عددًا من الأمور منها تعديلات اللائحة.
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