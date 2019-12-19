شكرا لقرائتكم الزمالك يدع مستحقات لاعبى الزمالك فى الحسابات البنكية قبل مواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أودع القائم بأعمال المدير المالى لفريق الزمالك، مستحقات كل لاعب فى الحسابات البنكية الخاصة بهم، قبل مواجهة سموحة، التى ستقام غداً الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وكشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك إن إيداع مستحقات لكل لاعب فى حسابه البنكى بناءً على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى الذى أكد للاعبين على صرف 10 مليون جنيه مقسمة على جميع اللاعبين كجزء من المستحقات الخاصة بهم مطالبهم بضرورة تصحيح المسار فى مواجهة الغد.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة مؤخراً أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.