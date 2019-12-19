شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس زيادة العنصر النسائى فى تشكيل مجلس الجبلاية الجديد والان مع تفاصيل الخبر
وجدير بالذكر أن سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، اجتمعت بمسئولى الجبلاية منذ أيام لمناقشة عددًا من الأمور منها تعديلات اللائحة.
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