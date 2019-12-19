شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس زيادة العنصر النسائى فى تشكيل مجلس الجبلاية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، زيادة العنصر النسائى فى تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وذلك خلال تعديلات اللائحة الخاصة بانتخابات الجبلاية المقرر إجرائها عقب نهاية مدة المجلس المؤقت الحالى.

واستقر مسئولو الجبلاية على وجود عنصرين نسائيين فى مجلس الإدارة، على أن يتكون مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم من 9 أفراد وليس 11 كما كان معمولا به.

وجدير بالذكر أن سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، اجتمعت بمسئولى الجبلاية منذ أيام لمناقشة عددًا من الأمور منها تعديلات اللائحة.