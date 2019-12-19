الأهلى بدون راحة استعدادا للاتحاد السكندرى بعد مواجهة الإسماعيلى اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى غدا الجمعة استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الاثنين المقبل فى الجولة العاشرة من منافسات الدورى الممتاز.
وقرر الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر استمرار التدريبات غدا؛ لضيق الوقت بين مباراة الإسماعيلى المقرر لها مساء اليوم الخميس ومباراة الاتحاد السكندرى المحدد لها الاثنين المقبل.
الجهاز الفنى يرغب فى تجهيز جميع اللاعبين ليكونوا جاهزين لهذه المباراة من أحجل مواصلة انتصاراته واستمراره على القمة خاصة ان الفريق حقق العلامة الكاملة فى الفوز المباريات الستة التى خاضها فى الدورى ليرفع رصيده الى 18 نقطة فى صدارة البطولة.
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