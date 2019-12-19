شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطمئن على إصابات الأهلى من الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق؛ للاستفسار عن مستجدات البرنامج التأهيلى لكل من حمدي فتحي ومحمد محمود.

وأكد طبيب الفريق للمدير الفني أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للثنائي في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما، مشيرا إلى أنه يتواصل مع اللاعبين؛ الاطمئنان على حالتهما ومدى استجابتهما للبرنامج.

وكان محمد محمود قد أجرى مؤخرًا جراحة الرباط الصليبي، في حين أجرى حمدي فتحي جراحة غضروف الركبة.

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كما ااطمئن رينيه فايلر على حالة الثنائي عمرو السولية وياسر إبراهيم لاعبا الفريق قبل مران الفريق غدا استعدادا للقاء الاتحاد لاسكندرى المقرر له يوم الاثنين المقبل .

ويغيب الثنائي عن معسكر مباراة الإسماعيلي، حيث يعاني ياسر إبراهيم من الإصابة في العضلة الضامة في حين يعاني السولية من نزلة برد شديدة.

وقام الجهاز الطبي بمنح السولية بعض أدوية البرد، في حين تم وضع برنامج خاص لتجهيز ياسر إبراهيم للمرحلة المقبلة.

ويواجه الأهلى نظيره الإسماعيلى فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية فى الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.