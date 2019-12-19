شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشرح للاعبى الزمالك خطة سموحة فى محاضرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك على مشاهدة عدة مباريات لفريق سموحة تحت قيادة حسام حسن فى الموسم الحالى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السكندرى قبل مواجهة الفريقين غدا.

كارتيرون يجهز تقريرا كاملا عن فريق سموحة سواء نقاط القوة وكيفية إيقافها أو نقاط الضعف وكيفية استغلالها وهو ما سيقوم بشرحه للاعبين خلال المحاضرة التى سيعقدها معهم فى معسكر الفريق اليوم قبل مواجهة الغد حتى يتعرف اللاعبين على الخطة وكيفية مواجهة سموحة.

باتريس كارتيرون دون فى ملاحظاته تحركات حسام حسن مهاجم سموحة، والذى سيكون الورقة الرابحة لفريقة ليشرح للاعبين كيفية إيقافه وعدم اقترابه من مرمى الزمالك.

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من بين المباريات التى شاهدها كارتيرون لقاء سموحة والأهلى وأيضا مباراة أسوان الأخيرة.

الزمالك يلتقى فى السابعة والنصف من مساء غد الجمعة مع سموحة باستاد القاهرة فى إطار فعاليات الجولة التاسعة من الدورى الممتاز.

كان الزمالك قد خسر أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الثامنة من الدورى الممتاز.