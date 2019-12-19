شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لرمضان صبحى فى الأهلى غدا لتحديد البرنامج التأهيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع رمضان صبحى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لفحص طبى غدا الجمعة لتحديد البرنامج التأهيلى الذى سيخضع له خلال الفترة المقبلة للتعافى من إصابته.

وعلى ضوء الفحص الذى يخضع له اللاعب سيتم تحديد تفاصيل برنامجه التأهيلى، وما إذا كان سيحتاج إلى الحقن بالبلازما.

وأكد الجهاز الطبى للأهلى أن اللاعب حصل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، على أن يبدأ غدا تنفيذ برنامج العلاج الطبيعى الخاص به.

وتعرض رمضان صبحى لاعب وسط الفريق لتمزق فى العضلة الخلفية أثناء مران الفريق صباح الثلاثاء الماضى، ويحتاج لبرنامج علاجى وتأهيلى لمدة 6 أسابيع.