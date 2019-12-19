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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. شروق عبد الجليل لاعبة الطائرة: كان نفسى أكون مذيعة أو موديل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى شروق عبد الجليل نجمة الكرة الطائرة فى الأهلى السابقة، وكان معها الحوار التالى:
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
الرسم والتصميم.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
الحمام المحشى.
شروق عبد الجليل
من نجمك المفضل ؟
المذيعة راية ابى راشد بحبها بالنسبة لى نجمة.
محمد حماقى.
لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟
مذيعة أو موديل.
لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
لا لا خالص.
شروق عبد الجليل
هند صبرى أو منى زكى.
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الكاجوال .. برتاح فيه أكثر.
شروق عبد الجليل
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