شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. شروق عبد الجليل لاعبة الطائرة: كان نفسى أكون مذيعة أو موديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى شروق عبد الجليل نجمة الكرة الطائرة فى الأهلى السابقة، وكان معها الحوار التالى:

الرسم والتصميم.

الحمام المحشى.



شروق عبد الجليل

المذيعة راية ابى راشد بحبها بالنسبة لى نجمة.

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محمد حماقى.

مذيعة أو موديل.

لا لا خالص.



شروق عبد الجليل

هند صبرى أو منى زكى.

الكاجوال .. برتاح فيه أكثر.