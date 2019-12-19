شاهد فى دقيقة.. الأهلى بطل الأرقام القياسية بعد 6 مباريات فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المارد الأحمر فقرة استعراض العضلات فى الدورى العام، بعدما اجتاز النادى الأهلى حرس الحدود فى الجولة الثامنة للدورى بهدف نظيف لينتزع ثلاث نقاط ثمينة أعادت الأهلى إلى الصدارة ،رغم خوض 6 مباريات فقط ليواصل أبناء القلعة الحمراء أرقامهم القياسية. بالعلامة الكاملة والإمتاع والإبداع استمر قطار انتصارات الأهلى فى رحلته التى انطلقت من محطة سموحة بالإسكندرية ،متخطياً جميع العقبات رافعاً شعار لا بديل عن الانتصار للحفاظ على لقب البطولة الذى يحمله المارد الأحمر من الموسم الماضى. الخليج 365 يستعرض أبرز أرقام القلعة الحمراء قبل الجولة التاسعة، التى تجمعه بالنادى الإسماعيلى الأهلى بطل الأرقام القياسية بعد 6 مباريات فى الدورى..

الأهلى بطل الأرقام القياسية بعد 6 مباريات فى الدورى.. خاض 6 مباريات Advertisements فاز فى 6 مباريات عدد النقاط 18 أحرز 18 هدفا الهدافون: وليد سليمان ورمضان صبحى برصيد 4 أهداف 8 لاعبين سجلوا فى الدورى استقبلت شباك الأهلى هدفا واحدا حافظ على نظافة شباكه فى5 مباريات

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