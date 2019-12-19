شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يخضع لفحص طبى غدا الجمعة لتحديد البرنامج التأهيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، لفحص طبى غدا الجمعة لتحديد البرنامج التأهيلى الذى سيخضع له خلال الفترة المقبلة للتعافى من إصابته.

وعلى ضوء الفحص الذى يخضع له اللاعب سيتم تحديد تفاصيل برنامجه التأهيلى، وما إذا كان سيحتاج إلى الحقن بالبلازما.

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وأكد الجهاز الطبى للأهلى أن اللاعب حصل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، على أن يبدأ غدا تنفيذ برنامج العلاج الطبيعى الخاص به.

وتعرض رمضان صبحى لاعب وسط الفريق لتمزق فى العضلة الخلفية أثناء مران الفريق صباح الثلاثاء الماضى، ويحتاج لبرنامج علاجى وتأهيلى لمدة 6 أسابيع.