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الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا بدون راحة

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جدة - عمرو شويل يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  غدا الجمعة استعداداته  لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الاثنين المقبل في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر استمرار التدريبات غدا؛ لضيق الوقت بين مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء اليوم الخميس ومباراة الاتحاد السكندري المحدد لها الاثنين المقبل.

الجهاز الفنى يرغب فى تجهيز جميع اللاعبين ليكونوا جاهزين لهذه المباراة من أحجل مواصلة انتصاراته واستمراره على القمة خاصة ان الفريق حقق العلامة الكاملة فى الفوز المباريات الستة التى خاضها فى الدورى ليرفع رصيده الى 18 نقطة فى صدارة البطولة

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