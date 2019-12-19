شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا بدون راحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر استمرار التدريبات غدا؛ لضيق الوقت بين مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء اليوم الخميس ومباراة الاتحاد السكندري المحدد لها الاثنين المقبل.
الجهاز الفنى يرغب فى تجهيز جميع اللاعبين ليكونوا جاهزين لهذه المباراة من أحجل مواصلة انتصاراته واستمراره على القمة خاصة ان الفريق حقق العلامة الكاملة فى الفوز المباريات الستة التى خاضها فى الدورى ليرفع رصيده الى 18 نقطة فى صدارة البطولة
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا بدون راحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.