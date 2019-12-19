شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا بدون راحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا الجمعة استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الاثنين المقبل في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر استمرار التدريبات غدا؛ لضيق الوقت بين مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء اليوم الخميس ومباراة الاتحاد السكندري المحدد لها الاثنين المقبل.

الجهاز الفنى يرغب فى تجهيز جميع اللاعبين ليكونوا جاهزين لهذه المباراة من أحجل مواصلة انتصاراته واستمراره على القمة خاصة ان الفريق حقق العلامة الكاملة فى الفوز المباريات الستة التى خاضها فى الدورى ليرفع رصيده الى 18 نقطة فى صدارة البطولة