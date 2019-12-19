شكرا لقرائتكم كارتيرون يشاهد مباريات سموحة المسجلة لمعرفة نقاط القوة قبل مباراة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كارتيرون يجهز تقرير كامل عن فريق سموحة سواء نقاط القوة وكيفية ايقافها او نقاط الضعف وكيفية استغلالها وهو ما سيقوم بشرحه للاعبين خلال المحاضرة التى سيعقدها معهم فى معسكر الفريق اليوم قبل مواجهة الغد حتي يتعرف اللاعبين على الخطة وكيفية مواجهة سموحة .
الزمالك يلتقى فى السابعة والنصف من مساء غدا الجمعة مع سموحة باستاد القاهرة فى اطار فعاليات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز .
كان الزمالك قد خسر أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الثامنة من الدورى الممتاز
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