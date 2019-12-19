شكرا لقرائتكم جمعة عن مواجهة الإسماعيلى: مباراة مهمة فى مشوار الدورى والابتعاد بالصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكتب وائل جمعة عبر تويتر: "الأهلى والاسماعيلى.. واحدة من المباريات المهمة فى مشوار الدورى والابتعاد فى الصدارة.. حلق عالى يا نسر الاهلى".

#الاهلي و #الإسماعيلي ...واحده من المباريات المهمه في مشوار الدوري والابتعاد في الصداره ....حلق عالي يا نسر الاهلي ????????❤ pic.twitter.com/u4qwr1FxGd

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يدخل فريق الأهلى مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الخميس واحدة من أصعب مبارياته ببطولة الدوري العام حينما يحل ضيفاً ثقيلا على نظيره الإسماعيلى على ستاد المكس بالأسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة أرقام القياسية بالدوري هذا الموسم بالإضافة لتعزيز موقعه فى صدارة المسابقة بعدما لعب 6 مباريات فاز بهم جميعاً ليحقق العلامة الكاملة ويتصدر الدوري برصيد 18 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه هدف وحيد ، في بداية أكثر من مثالية للمدرب السويسري فايلر والذي ظهرت بصماته سريعًا على الفريق في الأسابيع الأخيرة.