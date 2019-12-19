شكرا لقرائتكم محمد الشناوى جاهز لحراسة مرمى الأهلى أمام الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبى للنادى الأهلى على جاهزية الحارس محمد الشناوي لمواجهة الإسماعيلى من الناحية الطبية، نافيا تعرض الحارس الدولى لأى إصابات خلال مران الفريق الأخير قبل دخول معسكر المباراة.

ويعانى الأهلى من غيابات عديدة أمام الإسماعيلى بداعى الإصابة يأتى على رأسهم أحمد فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، كريم نيدفيد

ويواجه الأهلى نظيره الإسماعيلى مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بالاسكندرية فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام.