شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع مع طبيب الأهلى لمعرفة برنامج حمدى فتحى ومحمد محمود التأهيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق؛ للاستفسار عن مستجدات البرنامج التأهيلى لكل من حمدى فتحى ومحمد محمود.

وأكد طبيب الفريق للمدير الفنى أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للثنائى فى تنفيذ البرنامج التأهيلى الخاص بهما، مشيرا إلى أنه يتواصل مع اللاعبين؛ الاطمئنان على حالتهما ومدى استجابتهما للبرنامج.

وكان محمد محمود قد أجرى مؤخرًا جراحة الرباط الصليبى، فى حين أجرى حمدى فتحى جراحة غضروف الركبة.

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كما اطمئن رينيه فايلر على حالة الثنائى عمرو السولية وياسر إبراهيم لاعبا الفريق قبل مران الفريق غدا، استعدادا للقاء الاتحاد الاسكندرى المقرر له يوم الاثنين المقبل .

ويغيب الثنائى عن معسكر مباراة الإسماعيلى، حيث يعانى ياسر إبراهيم من الإصابة فى العضلة الضامة فى حين يعانى السولية من نزلة برد شديدة.

وقام الجهاز الطبى بمنح السولية بعض أدوية البرد، فى حين تم وضع برنامج خاص لتجهيز ياسر إبراهيم للمرحلة المقبلة.

ويواجه الأهلى نظيره الإسماعيلى فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية فى الجولة التاسعة من منافسات الدورى الممتاز.