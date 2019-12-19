شكرا لقرائتكم 20 لاعبا فى قائمة الإنتاج الحربى استعداد لمواجهة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، قائمة ناديه التى تواجهت لأسوان لملاقاة فريقها فى الجولة التاسعة من مسابقة الدورى، والمقرر لها الثانية والنصف ظهر غد الجمعة على ستاد أسوان الرياضى. وضمت القائمة كلا من: "عامر عامر وأحمد يحيى وباسم مرسى وعبد الرحمن اللمبى وأحمد شديد قناوى ومحمد بازوكا وأحمد مجدى ومحمد رجب وإبراهيم عبد الخالق ومحمد شوقى، على فتحى وعلاء سلامة ومحمود عادل وغنام محمد ومعاذ الحناوى ومحمد عادل إسكو ومحمد فييرا وموسى دياورا ووهاب أنان ومامادو نياس". Advertisements وفاز الإنتاج الحربى على طنطا بهدف دون رد فى الجولة الثامنة للمسابقة، بينما خسر أسوان من سموحة بنفس النتيجة فى إطار ذات الجولة. ويقبع أسوان فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 7 مواجهات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى مباراتين وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الثامن برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 9 أهداف .

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