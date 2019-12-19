المقاولون يتجه إلى الإسكندرية لمواجهة حرس الحدود

يتجه المقاولون العرب إلى مدينة الإسكندرية اليوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها غدا الجمعة ضمن مواجهات الأسبوع التاسع ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد المكس.

وكان ذئاب الجبل قد تلقى الهزيمة أمام فريق وادي دجلة في اللقاء الذي أقيم بالجولة الماضية وانتهى بفوز الفريق الدجلاوي بهدف نظيف دون مقابل أو رد لنظيره.

ويقع المقاولون العرب في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري العام برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات حقق الفوز في 5 منها وتعادل في مباراة وحيدة وتلقي الهزيمة في لقاءين فقط، بينما يقع حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 10 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في 4 أخري والهزيمة في مباراتين.