شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة عن مواجهة الإسماعيلى: حلق عالى يا نسر الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى وائل جمعة مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن مباراة المارد الأحمر مع الإسماعيلى مهمة فى خطة الابتعاد بصدارة الدورى.
وكتب وائل جمعة عبر تويتر: "الأهلى والإسماعيلى.. واحدة من المباريات المهمة فى مشوار الدورى والابتعاد فى الصدارة.. حلق عالى يا نسر الأهلى".
يدخل فريق الأهلى مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الخميس واحدة من أصعب مبارياته ببطولة الدورى العام حينما يحل ضيفاً ثقيلا على نظيره الإسماعيلى على استاد المكس بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.
ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة أرقام القياسية بالدوري هذا الموسم بالإضافة لتعزيز موقعه فى صدارة المسابقة بعدما لعب 6 مباريات فاز بهم جميعاً ليحقق العلامة الكاملة ويتصدر الدوري برصيد 18 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه هدف وحيد ، في بداية أكثر من مثالية للمدرب السويسري فايلر والذي ظهرت بصماته سريعًا على الفريق في الأسابيع الأخيرة.
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