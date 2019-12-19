شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 3 منافسين فى طريق أبو ريدة بانتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت التربيطات مبكراً داخل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، من أجل التجهيز للانتخابات المقبلة المقرر إقامتها نهاية العام المقبل 2020 فى أغسطس أو سبتمبر أو أكتوبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الجبلاية لمدة 4 سنوات مقبلة، وبدأ يتردد عدد من الأسماء الراغبة فى الترشح فى الانتخابات المقبلة.

وينتظر هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق الموقف النهائى والأجواء داخل الجمعية العمومية لدراسة الترشح لفترة رئاسية ثانية للجبلاية، وسط تضارب حول ترشحه من عدمه لكنه سيحسم هذا الأمر بشكل رسمى قبل الانتخابات بفترة ليست طويلة، خاصة أنه ما زال على تواصل مع أعضاء الجمعية العمومية والأندية ويحظى بحب وثقة داخل الجمعية على الرغم من الانتقادات التى وجهت لمجلسه قبل تقدمهم بالاستقالة عقب خروج المنتخب من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019، ويعد أبو ريدة أقوى المرشحين للفوز بالرئاسة فى حالة إعلانه الترشح مجدداً.

لمعرفة الـ3 منافسين المتوقع خوضهم لانتخابات الجبلاية من هنا