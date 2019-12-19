شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى جاهز لحراسة مرمى الأهلى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للنادى الأهلى على جاهزية الحارس محمد الشناوى لمواجهة الإسماعيلى من الناحية الطبية، نافيا تعرض الحارس الدولى لأى إصابات خلال مران الفريق الأخير قبل دخول معسكر المباراة.

ويعانى الأهلى من غيابات عديدة أمام الإسماعيلى بداعى الإصابة يأتى على رأسهم أحمد فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، كريم نيدفيد فى الوقت الذى استعاد فيه جهود محمود متولى بعد جاهزيته من الاصابة التي تعرض لها اثناء مشاركته في مباراة السوبر امام الزمالك سبتمبر الماضى .

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بالاسكندرية في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.