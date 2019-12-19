شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى جاهز لحراسة مرمى الأهلى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
ويعانى الأهلى من غيابات عديدة أمام الإسماعيلى بداعى الإصابة يأتى على رأسهم أحمد فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، كريم نيدفيد فى الوقت الذى استعاد فيه جهود محمود متولى بعد جاهزيته من الاصابة التي تعرض لها اثناء مشاركته في مباراة السوبر امام الزمالك سبتمبر الماضى .
ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بالاسكندرية في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.
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