الزمالك يستعيد حازم إمام فى مواجهة الغد أمام سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت جاهزية حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك للتواجد مع الفريق الأبيض والمشاركة فى مواجهة سموحة غدا الجمعة فى الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام فى استاد القاهرة. وتغيب حازم إمام عن الزمالك فى مباراة الطلائع التى أقيمت فى الجولة الثامنة لمسابقة الدورى بسبب إصابته بنزله برد، بالإضافة إلى شد خفيف فى العضلة الخلفية، والتى تعرض خلالها الفريق الأبيض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وأوضح حازم إمام لجهاز الزمالك، جاهزيته للمشاركة فى لقاء الغد أمام سموحة بعد عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق مؤخرا عقب انتهاء البرنامج التأهيلى له.

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