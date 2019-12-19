شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الإنتاج الحربى لمواجهة تماسيح النيل.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة ناديه التى توجهت لأسوان لملاقاة فريقها فى الجولة التاسعة للمسابقة الدورى، والمقرر لها الثانية والنصف ظهر غد الجمعة على استاد أسوان الرياضى. وضمت القائمة كلا من "عامر عامر وأحمد يحيى وباسم مرسى وعبد الرحمن اللمبى وأحمد شديد قناوى ومحمد بازوكا وأحمد مجدى ومحمد رجب وابراهيم عبد الخالق ومحمد شوقى على فتحى وعلاء سلامة ومحمود عادل وغنام محمد ومعاذ الحناوى ومحمد عادل اسكو ومحمد فييرا وموسى دياورا ووهاب انان ومامادو نياس". Advertisements وفاز الإنتاج الحربى على طنطا بهدف دون رد فى الجولة الثامنة للمسابقة بينما خسر أسوان من سموحة بنفس النتيجة فى إطار ذات الجولة. ويقبع أسوان فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 7 مواجهات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى مباراتين وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الثامن برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

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