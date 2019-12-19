شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ضد الأهلى.. صبرى المنياوى يستعيد ذكريات التألق أمام الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، أن الجهاز الفنى لا يلتفت للغيابات التى تم الإعلان عنها من قبل النادى الأهلى أمثال عمرو السولية ورمضان صبحى وعمار حمدى.

وتابع المنياوى أن أبرز ذكرياته أمام الأهلى هو الفوز بثلاثية عندما كان يتولى القيادة الفنية للفريق موسم 2007. وأضاف أن الأهلى كان قادما من اليابان وحقق نتائج إيجابية فى كأس العالم للأندية وحصل على المركز الثالث. وأيضا عندما أحرز هدف فى شباك إكرامى موسم 1982 وانتهى اللقاء بفوز الإسماعيلى. وسوف يواجة الدراويش اليوم فى تمام السابعة والنصف نظيرة الأهلى ضمن منافسات الدورى العام المصرى، ويحتل الدراويش المركز السادس برصيد 13 نقطة.

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