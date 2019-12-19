فالنسيا يستهدف نجم مانشستر سيتي في يناير

الخميس 19 ديسمبر 2019

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي فالنسيا الإسباني يستهدف ضم لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ونجمه السابق جواو كانسيلو، لضمه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عبر شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، أن كانسيلو يعاني من صعوبة الحياة في إنجلترا منذ إنضمامه مطلع هذا الموسم للفريق السماوي قادماً من يوفنتوس الإيطالي مقابل مبلغ 40 مليون يورو واللاعب دانيلو.

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ولم يستطع كانسيلو فرض نفسه أساسياً في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا، الذي يعتمد على الإنجليزي كايل ووكر في مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي.

ويسعى الخفافيش لتدعيم صفوفهم جيداً في يناير، لمواصلة المنافسة على الجبهات الثلاثة، الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

جدير بالذكر أن كانسيلو لعب لصفوق فالنسيا من قبل، بين عامي 2015 إلى 2017، حيث خاض 91 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وانتقل كانسيلو معاراً لنادي إنتر ميلان الإيطالي، قبل أن يذهب ليوفنتوس بعد إنتهاء الإعارة، ومنه نحو نادي مانشستر سيتي.